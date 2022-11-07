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Питерец.ру » Общество » Кибербезопасности уделили внимание

Кибербезопасности уделили внимание

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
В школах Петербурга начнутся занятия по кибербезопасности

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы будут специальные занятия по кибербезопасности. В этом мероприятии примут участие 200 школ. В роли инициатора выступила партия «Единая Россия».

Это будут специальные занятия, которые пройдут до конца 2022 года. Уроки смогут посетить до 10 тыс. учащихся. Школьникам расскажут об опасностях, которые присутствуют в интернете.

Это мошенничество, булинг, вирусы и прочие вредоносные программы. Детям расскажут, какую информацию не следует указывать о себе в интернете. Вместо запрета гаджетов школьникам нужно объяснять, как ими правильно пользоваться.

Мы живем в век интернета и высоких технологий. Так что вопрос кибербезопасности приобретает особую важность.

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