Школьники узнают правду

События на Украине сопровождаются многочисленными фейками. Распространяется много лживой информации, исходя из чего может сложиться неверное представление о происходящем. Помимо боевых действий, ведется информационная война, которой следует противостоять.

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы пройдут специальные уроки. Для этого подготовлены соответствующие материалы. Уроки рассчитаны на учащихся 5-11 классов, колледжей и педвузов.

Педагоги расскажут о войне на Украине, предшествующих ей событиях, о проблемах на Донбассе и действиях Запада в этом кризисе. Ребятам необходимо знать, что на самом деле происходит. Это делается для того, чтобы учащиеся не оказались обмануты теми, кто пытается демонизировать Россию и выставить нас в качестве агрессора.