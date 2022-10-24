В Ленинградской области военнослужащим одной из воинской частей Северо-Западного округа Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, вручены государственные награды.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга двое росгвардейцев награждены медалью Жукова и медалью Суворова.
В Ленобласти вручены госнаграды росгвардейцам - участникам спецоперации
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области вручены госнаграды росгвардейцам - участникам спецоперации
В Ленинградской области военнослужащим одной из воинской частей Северо-Западного округа Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, вручены государственные награды.
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