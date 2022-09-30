Мобилизованных поженят за сутки

Когда люди хотят зарегистрировать брак, им приходится ждать 30 дней и более. Таковы законодательные нормы. Однако в экстренных случаях эта регистрация может произойти гораздо быстрее.

Власти Петербурга приняли решение регистрировать браки мобилизованных в срочном порядке. Александр Беглов заявил, что такие люди смогут сделать это в течение суток. Это станет возможным по желанию молодоженов, когда становится понятным, что человек уезжает.

«Питерец.ру» отмечает, что решение петербургских властей оправдано. В ЗАГСах могут провести такие регистрации, когда это необходимо. Бракосочетание в течение суток после подачи заявления – экстренная мера и возможность для молодоженов, которые хотят быстрее оформить свои отношения.