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Питерец.ру » Общество » В Архангельске увековечили память росгвардейца, погибшего при защите Донбасса

В Архангельске увековечили память росгвардейца, погибшего при защите Донбасса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Архангельске увековечили память росгвардейца, погибшего при защите Донбасса

В Архангельске на одном из жилых домов создали мурал с портретом военнослужащего отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии младшего сержанта Николая Солодуна, погибшего при защите Донбасса.
Полотно в 300 квадратных метров изображает эпизод боя с участием младшего сержанта Николая Солодуна, действующего в составе тактической группы под прикрытием вертолёта Ми-24. Картину завершает надпись «Быть воином - жить вечно».
Младший сержант Николай Солодун погиб при исполнении воинского долга по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине. Его группа вела оборону моста, обеспечивая продвижение подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе боя он действовал мужественно и решительно и до конца выполнил поставленную задачу, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Указом Президента России младший сержант Николай Солодун награжден орденом Мужества (посмертно).

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