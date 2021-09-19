Разводку моста через Свирь перенесли на сутки

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 20 сентября 2021 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с задержкой яхты, ранее запланированная на 19 сентября разводка моста через реку Свирь перенесена на 20 сентября в период с 11:10 до 13:10. На период прохода яхты движение автомобильного транспорта на километре 236 федеральной дороги Р-21 «Кола», в районе города Лодейное Поле будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Мост разведут представители ОАО «РЖД» для прохода вниз по реке яхты «Барон Брамбеус» с максимальным высотным габаритом 18 метров» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.