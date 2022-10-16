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Питерец.ру » Общество » «Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования

«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования

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Опубликовал: Anton78
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«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования

Петербуржцы продолжают массово жаловаться на нарушения в проведении частичной мобилизации. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова подтвердила, что ряд получивших повестку граждан имеют хронические болезни, но их часто отправляют на службу без проведения первичного медосмотра. При этом она отметила, что оценка справок о состоянии здоровья необходима.

«В военкоматах должна проходить первичная оценка предоставляемых справок, то есть в присутствии терапевта. Если же человек уже уехал в воинскую часть, то там он может подать рапорт о состоянии здоровья, приложить справки», — отметила Агапитова.

Это подтверждает тот факт, что петербургские военкоматы не следуют процедуре первичной оценки медицинских справок.

Процесс частичной мобилизации в Санкт-Петербурге проходит с большим количеством нарушений работниками военкоматов правил призыва. В городские суды поступили уже 14 исков, поданных мобилизованными по ошибке горожанами, однако губернатор Александр Беглов продолжает отчитываться о единичных фактах решения проблем и, видимо, не планирует вмешиваться в происходящее.

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