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Питерец.ру » Политика » Избран новый омбудсмен

Избран новый омбудсмен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургские парламентарии избрали нового омбудсмена

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появился новый уполномоченный по правам человека. Им стала Светлана Агапитова, которая руководит одним из благотворительных фондов. Именно за нее проголосовало большинство депутатов.

Место омбудсмена стало вакантным после ухода Александра Шишлова, перешедшего на работу в ЗакС. Претендентов на эту должность оказалось много. В итоге депутатам был предложен список из 11 кандидатов. Парламентариям предстояло выбрать нового омбудсмена. Причем для этого понадобилось два тура голосования.

Сначала в лидеры вырвались Светлана Агапитова и Илья Черменев. Лишь потом Агапитовой удалось одержать победу. Остается поздравить Светлану Юрьевну с этим назначением и пожелать ей успешной деятельности в новой должности. Ее предшественник хорошо зарекомендовал себя на этом месте.

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