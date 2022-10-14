В Петербурге пройдет выставка-презентация комикса для молодых доноров

С 16 по 22 октября в атриуме Торгово-развлекательного комплекса «Питер Радуга» состоится выставка, приуроченная к выходу комикса для доноров. Мероприятие организовано в рамках проекта по популяризации донорства среди петербургской молодежи «ДонорGo Комикс».

Напомним, что комикс «Окотение Часть 1. Сила крови» рассказывает о приключениях Пестарца, одного из великих Целителей фантазийного мира Хэйва. По ходу сюжета герой впервые открывает возможность применения Силы крови для лечения пациентов. И юные читатели смогут увидеть первый в истории Хэйвы акт донорства.

По задумке создателей, эта история - первая из серии произведений о великих Целителях Хэйвы. Центральной идеей комиксов является уникальное лекарство, способное исцелить все болезни, дружба, бескорыстие и самоотверженность героев.

Откроет выставку 16 октября в 12:00 руководитель проекта Анастасия Нова. Она расскажет об идее комикса, методах геймификации современного донорского движения. Именно в этот день в программе мероприятия запланированы развлекательные активности для детей и взрослых.

Так все посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по оригами. А юные участники выставки проведут свою собственную выставку, разукрасив чёрно- белые страницы комикса «Окотение». Старших гостей ждёт турнир по напольной игре «Путь донора» на знания о донорстве крови.

Праздничную атмосферу обеспечит выступление танцевального коллектива «Эксклюзив».

Посетить выставку, а также получить бесплатный экземпляр комикса «Окотение» может любой желающий с 16 по 22 октября в атриуме ТРК «Питер Радуга». Получить подробную информацию или задать вопрос о комиксе можно по ссылке https://vk.com/donor_go.

Книга выпущена в количестве 500 экземпляров при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках проекта «ДонорGo Комикс».