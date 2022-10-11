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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы увидели логические «дыры» в статистике Смольного по ДТП с автобусами

Петербуржцы увидели логические «дыры» в статистике Смольного по ДТП с автобусами

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Петербуржцы увидели логические «дыры» в статистике Смольного по ДТП с автобусами

Количество ДТП по вине водителей автобусов в Петербурге сократилось на 30%. Такими данными поделились в Смольном. Петербуржцы не согласны с заявлением чиновников. Они сообщают: ДТП стало меньше из-за того, что количество транспорта уменьшилось. При этом проблема хамящих водителей никуда не делась.

Как сообщили в комтрансе, с 1 июля по 1 октября количество ДТП с участием социальных автобусов снизилось. За этот период произошло всего 16 случаев. Это на 30% меньше, чем ранее. Таким образом, транспортная реформа якобы существенно повлияла на безопасность поездок горожан.

«Логично, снизилось количество автобусов - вот и меньше ДТП», – заметил пользователь в комментарии.

При этом, как сообщают горожане, после старта транспортной реформы проблем прибавилось. Например, жителям города приходится ждать общественного транспорта слишком долго. Некоторые «предприниматели» готовы подвезти быстрее.

Петербуржцы увидели логические «дыры» в статистике Смольного по ДТП с автобусами

https://vk.com/wall-187956888_90182

Петербуржцы призвали администрацию губернатора Александра Беглова улучшить ситуацию и поработать над недостатками транспортной реформы. Необходимо заняться городом вместо того, чтобы заказывать позитивные комментарии.

https://vk.com/wall-187956888_90182

Напомним, с начала осени в Петербурге наблюдаются многокилометровые пробки. Это связано с ремонтными работами. В результате горожане вынуждены пешком добираться до ближайшей станции метро.

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