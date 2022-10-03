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Питерец.ру » Общество » Террикон в Приморском районе планируют ликвидировать в 2024 году

Террикон в Приморском районе планируют ликвидировать в 2024 году

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Террикон в Приморском районе планируют ликвидировать в 2024 году

Работы по ликвидации объекта накопленного вреда, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга, планируется начать в 2024 году. Речь идет о терриконе на пересечении Оптиков, Яхтенной, Мебельной улиц и Полиграфмашевского проезда. Об этом на заседании комиссии по экологии и природопользованию заявил заместитель председателя профильного комитета Администрации города Михаил Страхов.

Как рассказал депутат Андрей Горшечников, свалка в Приморском районе официально эксплуатировалась с 1933 по 1977 год. Сюда свозили строительные, бытовые и промышленные отходы. Позже свалку локализовали и законсервировали, однако никаких мер с точки зрения обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды предпринято не было.

– В 2019 году комитету переданы полномочия по выявлению и ликвидации объектов накопленного вреда. Мы оценили объем отходов и в прошлом году начали разработку проекта по выполнению мероприятий по ликвидации объекта. Террикон был включен в реестр Минприроды, что позволяет получать федеральное софинансирование в порядке субсидий до 49% стоимости ликвидационных мероприятий. В этом году проект завершен, успешно прошел федеральную экологическую экспертизу. Следующий этап – получение необходимых документов по оценке  достоверности проектно-сметной стоимости, после чего планируем обращаться в федеральный центр для выделения средств на софинансирование, – отметил Михаил Страхов.
Источник: ЗАКС
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