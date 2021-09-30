Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга

1-3 октября на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» (Лесгафта, ул. 35, Токсово) Центр профориентации «ВЕКТОР» проведёт третье выездное мероприятие, в рамках профориентационного проекта. Участниками выезда станут представители молодежных активов предприятий Санкт-Петербурга.

Участников мероприятия ждут:

нетворкинг-сессия с представителями Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга;

тренинги и мастер-классы, направленные на развитие нестандартного мышления, лидерских качеств, командообразования;

знакомство с возможностями проектной деятельности для молодежи, профсоюзной деятельностью и другими возможностями работающей молодежи;

увлекательные интеллектуальные и спортивные игры и многое другое.

Основные задачи - повышение мотивации среди сотрудников, укрепление корпоративного имиджа предприятий, реализация личностного и командного потенциала сотрудников.

Справочно

Сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 18 до 30 лет вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной ориентации молодежи в нашей стране.