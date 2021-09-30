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Питерец.ру » Экономика » Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга

Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Центр профориентации «ВЕКТОР» проведёт третье выездное мероприятие, в рамках профориентационного проекта.

1-3 октября на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» (Лесгафта, ул. 35, Токсово) Центр профориентации «ВЕКТОР» проведёт третье выездное мероприятие, в рамках профориентационного проекта. Участниками выезда станут представители молодежных активов предприятий Санкт-Петербурга.

Участников мероприятия ждут:

  • нетворкинг-сессия с представителями Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга;
  • тренинги и мастер-классы, направленные на развитие нестандартного мышления, лидерских качеств, командообразования;
  • знакомство с возможностями проектной деятельности для молодежи, профсоюзной деятельностью и другими возможностями работающей молодежи;
  • увлекательные интеллектуальные и спортивные игры и многое другое.

Основные задачи - повышение мотивации среди сотрудников, укрепление корпоративного имиджа предприятий, реализация личностного и командного потенциала сотрудников.

Справочно

Сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 18 до 30 лет вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной ориентации молодежи в нашей стране.

Источник: Комитет по молодежной политике
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