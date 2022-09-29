Сотрудники и ветераны региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

С 3 сентября по 1 октября с целью патриотического и экологического воспитания, защиты и охраны природной среды и её ресурсов проходит Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

В рамках акции накануне актив Совета ветеранов УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО совместно с действующими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России при участии заместителя главы администрации Василеостровского района СПб Мартыненко Виталия Евгеньевича провели субботник на территории СПб ГБУЗ «ДИБ №3».

Участники акции оказали практическую помощь по уборке и озеленению территории Детской инфекционной больницы. Помимо сезонной уборки опавшей листвы группа неравнодушных граждан очистила детскую площадку и парковку, расположенную на территории лечебного учреждения, а также подготовили места зеленых насаждений к зимнему сезону.