ента новостей

16:30
Сотрудники и ветераны региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»
16:16
Танцоры "Битком" триумфально начали новый творческий сезон
16:07
В Невском районе пьяный мужчина порезал директора сетевого магазина из-за бутылки пива
15:02
В Приморском районе 9-летняя девочка выпала с балкона на 18-ом этаже
14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
14:27
Пожилые жители Петербурга смогут получить юридическую помощь в СПбГУ
14:22
В Петербурге будут судить аферистов обманываших пенсионеров
14:15
Во Всеволожске пенсионер поверил в историю про ДТП и отдал аферистам 120 тысяч рублей
13:03
Петербургские законодатели приняли участие в заседании комитета ПАСЗР
12:56
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из автомата
12:51
Вице-спикер Николай Бондаренко провел ряд рабочих встреч во Вьетнаме
12:47
Поддержка бизнеса и прорывной бюджет: чем запомнился первый год работы 7-го созыва парламента
12:42
Командующий СЗО Росгвардии поощрил бойца ОМОН за эвакуацию иностранца из воды
12:40
Мигранта задержали за серию грабежей и изнасилование на Форфоровском Посту
12:34
В Красносельском районе задержали автоугонщика
12:30
В Калининском районе задержали lподозреваемого в хищении автомобиля
12:23
Чиновники Смольного их родственники могут избежать мобилизации благодаря «спискам Беглова» — СМИ
10:06
В Ленобласти пенсионер поверил в легенду об инвестициях и лишился более 1,5 миллиона рублей
09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
08:34
Кто взорвал «Северный поток»?
08:00
Беглов о референдуме
07:21
Спорные ситуации взяты на контроль
23:29
Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»
20:34
«Ленфильм-клуб»: программа на октябрь
20:04
Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства
19:48
Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации
19:33
Выставка «Прекрасное без прикрас»
19:22
Выставка «Фантазии Лабаса»
19:21
Выставка «Пространство странствий»
19:15
Активисты не позволили Бельскому возглавить Общественный штаб по КРТ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сотрудники и ветераны региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

Сотрудники и ветераны региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники и ветераны региональной Госавтоинспекции присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»

С 3 сентября по 1 октября с целью патриотического и экологического воспитания, защиты и охраны природной среды и её ресурсов проходит Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

В рамках акции накануне актив Совета ветеранов УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО совместно с действующими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России при участии заместителя главы администрации Василеостровского района СПб Мартыненко Виталия Евгеньевича провели субботник на территории СПб ГБУЗ «ДИБ №3».

Участники акции оказали практическую помощь по уборке и озеленению территории Детской инфекционной больницы. Помимо сезонной уборки опавшей листвы группа неравнодушных граждан очистила детскую площадку и парковку, расположенную на территории лечебного учреждения, а также подготовили места зеленых насаждений к зимнему сезону.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2022, 13:07
Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия»
16-09-2022, 12:38
Полицейские Тосненского района Ленобласти поддержали акцию «Зеленая Россия»
29-08-2014, 11:56
Добровольцы очистят побережье Невской губы Финского залива
27-09-2022, 13:10
Сотрудники УМВД России по Кировскому району Петербурга организовали совместный субботник и чаепитие
4-09-2020, 11:38
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Корчмино»
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 14:58
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
0
99
Сегодня, 09:47
В Ленобласти автоледи сбила 10-летнюю девочку на велосипеде
0
109
Вчера, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
0
125
Вчера, 13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
Наверх