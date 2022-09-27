Сотрудники УМВД России по Кировскому району Петербурга организовали совместный субботник и чаепитие  

23 сентября сотрудники Управления МВД России по Кировскому району СПб при поддержке Общественного совета при УМВД России во главе с председателем Ольховским В.А. совместно с детьми Центра содействия и семейного воспитания № 7 приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Участники акции убрали листву и упавшие ветки на территории Центра. По окончании мероприятия председатель Общественного совета при УМВД России вручил воспитанникам Центра угощения, чтобы после плодотворной работы в теплой и уютной обстановке ребята могли насладиться ароматным чаем.