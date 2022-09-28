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Питерец.ру » Общество » Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске

Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга начали пленарное заседание с минуты молчания. Они почтили память убитых школьников и сотрудников ижевской школы №88.

–  26 сентября  в  Ижевске произошла страшная трагедия.  Погибли 17 человек, 11 из них – дети. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших  и прошу почтить память жертв минутой молчания, – сказал спикер парламента Александр Бельский.

Отметим, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия. Позднее ведомство также возбудило дело по статье о возбуждении ненависти. С 26 сентября до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Источник: ЗАКС
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