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Питерец.ру » Общество » Беглов демонстрирует позицию противника российской СВО — СМИ

Беглов демонстрирует позицию противника российской СВО — СМИ

0
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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Беглов демонстрирует позицию противника российской СВО — СМИ

В Северной столице практически не осталось патриотической Z-символики. Ее избегают на городских и районных мероприятиях. Вероятно, так губернатор Александр Беглов показывает свое отношение к спецоперации ВС РФ на территории Украины.

Напомним, что в июне во время рабочего совещания градоначальник попросил главрайонов не проявлять «излишний патриотизм». Беглов отметил, чтобы символика СВО может спровоцировать петербуржцев-либералов.

«Ни к чему хорошему излишнее проявление патриотизма не приведёт. Надо аккуратней быть с символами и избегать их там, где это может раздражать население. Особенно молодежь», — цитируют СМИ слова Беглова.

В августе глава города на Неве снял с пиджака значок с Z-символикой. Журналисты предполагают, что это связано с его плотными отношениями с Турцией, Азербайджаном, Грузией, Украиной и другими иностранными партнерами. Градоначальник пытается «усидеть на двух стульях» одновременно, отмечают в прессе.

В Северной столице из-за низких патриотических настроений в местной власти мало добровольцев, которые заключат контракты для участия в СВО. Кроме того, с 2012по 2019 года Беглов был главой Совета по делам казачества. Результат его работ остался неутешительным. По всей России казачьи отряды не могут укомплектоватьсвои подразделения.

Таким образом, уничтожение Z-атрибутики и другие факторы говорят о том, что Петербург не оказывает достаточной поддержки спецоперации ВС РФ на Украине. СМИ отмечают, что, занимая госпост, Беглов фактически бездействует в данном напралении.

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