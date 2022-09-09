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Питерец.ру » Общество » Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций МО РФ были реализованы все необходимые мероприятия для установки танка - памятника Т-34

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций МО РФ были реализованы все необходимые мероприятия для установки танка - памятника Т-34

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Опубликовал: Вадик Котов
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Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций МО РФ были реализованы все необходимые

В целях восстановления исторической справедливости 11 сентября текущего года будет установлен памятник танк Т-34-85 в Ивангороде Ленинградской области.

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации по поручению Заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова были реализованы все необходимые мероприятия для установки памятника, который будет точной копией памятнику танка Т-34, который ранее был снесён эстонскими властями.

Официальное открытие памятника запланировано на 11 сентября – в День танкиста. Танк Т-34 установят напротив музея Ивана Билибина. В этом районе в июле 1944 года была прорвана оборона немецких войск и освобождён город Нарва от захватчиков.

Важно отметить, что специалистами МТО Западного военного округа машина приведена к состоянию полной подвижности, встав на постамент своим ходом.

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