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Питерец.ру » Культура » Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»

Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»

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Опубликовал: Вадик Котов
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11 сентября комитет по молодежной политике Ленинградской области проводит военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова».

11 сентября комитет по молодежной политике Ленинградской области проводит военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова». Главное танковое сражение будет посвящено 80-летию легендарного боя Зиновия Колобанова, уничтожившего 22 танка противника в одном бою.

20 августа 1941 года во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж танка КВ-1, которым командовал Зиновий Колобанов, в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) подбил из засады 22 танка противника.За полуторачасовой бой Колобанов уничтожил немецкую колонну, израсходовав на нее 98 снарядов. При этом на его машине после боя насчитали 156 вмятин от попаданий снарядов противника.

В субботу, 11 сентября, участники исторической реконструкции доподлинно воссоздадут бой Зиновия Колобанова, и покажут, как экипаж легендарного тяжелого танка КВ-1 сражался с колонной немецкой бронетехники. Лязг гусениц, пылающие бронемашины, грохот артиллерийских орудий ждёт зрителей на поле боя! В яростной схватке сойдутся более 10 танков – такой масштабный бой бывает лишь раз в году!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

13:00 — Оборонительные бои на Лужском рубеже

13:30 — Презентация КВ-1. Тяжелый танк пройдет по танкодрому, покажет мощь танкового выстрела, плотность огня своих пулеметов и сразится с немецкими танками в бою.

14:00 — БОЙ КОЛОБАНОВА, один танк против колонны немецких техники!

С 12.00 до 18:00 для детей будут открыты интерактивные выставочные лагеря по событиям на Ленинградском фронте в августе 1941 года:

— полевые лагеря Красной Армии и немецких войск

— танковые части и ремонтные мастерские

— артиллерийские орудия различных систем

— выставки оружия всех воюющих сторон

Дата мероприятия: 11 сентября 2021 года

Время работы мероприятия: с 12:00 до 18:00

Адрес: Поселок Виллози, Гатчинское шоссе, 54

Страница события «ВКонтакте»: https://vk.com/zaleningrad

Все участники Мероприятия обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого не позднее, чем за 72 часа до начала Мероприятия, а также зрители должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики).

Количество зрителей  — не более 1000 человек.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через https://kmplo.timepad.ru/event/1763151/

Источник: Комитет по молодежной политике ЛО
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