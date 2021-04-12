Payeer

ента новостей

14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
10:52
В Петербурге ликвидировано подпольное игорное заведение
10:41
В Невском лесопарке обнаружен труп мужчины
00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей
00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
14:07
Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов
14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
13:59
В Ленобласти обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
13:51
В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц
09:42
Пенсионный возраст снизят?
09:15
Кто доволен зарплатой?
16:28
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге
16:19
В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов
16:09
В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена
16:00
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
13:37
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд

0
50
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе в период с 13 по 30 апреля 2021 года будет полностью перекрыта разворотная петля на съезде №2.

«В связи с производством работ по окраске пилона будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Движение автомобильного транспорта по съезду № 2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-03-2021, 15:07
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
20-10-2020, 13:21
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
19-05-2020, 14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
15-05-2020, 20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
31-10-2020, 15:14
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
9-04-2020, 15:50
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
60
Сегодня, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
163
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
151
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх