На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе в период с 13 по 30 апреля 2021 года будет полностью перекрыта разворотная петля на съезде №2.

«В связи с производством работ по окраске пилона будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Движение автомобильного транспорта по съезду № 2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.