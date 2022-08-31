Петербуржцы откладывают

«Питерец.ру» отмечает, что примерно половина петербуржцев предпочитают откладывать финансы. Люди прибегают к этому после того, как сделают все необходимые покупки и платежи. Обычно такой подход используют мужчины.

При этом за последние годы количество граждан, делающих накопления, выросло на 12%. Так что «свободных денег» у людей стало больше. Однако 10% петербуржцев предпочитают откладывать только на какие-то большие покупки. Эту стратегию обычно используют молодые люди 18-24 лет. 39% вообще не имеет каких-либо сбережений. В эту группу в основном входят женщины. Они предпочитают только тратить и ничего не откладывать.

Совет накапливать деньги очень актуален. Однако многие не придерживаются такой стратегии. Некоторые не делают этого из-за недостатка финансовой дисциплины, другие – по причине нехватки денег.