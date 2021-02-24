Кто откладывает деньги?

Создание финансовой подушки безопасности – достаточно полезная рекомендация. Практика откладывать деньги на «черный день» уже давно доказала свою состоятельность. Проблема в том, что далеко не все следуют этому совету.

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенным исследованиям, сейчас лишь 30% петербуржцев откладывают деньги. Причем в прошлом году таких людей было в 2 раза больше. Причин здесь может быть несколько.

Каким-то людям просто нечего откладывать, поскольку они вынуждены погашать кредиты. Другие уже потратили средства своей подушки и пока не находят в себе силы, чтобы начать ее формировать заново. Третьи не видят пользы от такого откладывания, поскольку не могут стабильно сберегать деньги.