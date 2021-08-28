Они предпочитают сменить имя

Человек не выбирает себе имя. Эту функцию выполняют родители, и ребенок принимает свое имя как данность. Однако по прошествии времени некоторые люди предпочитают его поменять. Другие предпочитают поменять фамилию, третьи – и вовсе меняют и то и другое.

Причины такого шагу могут быть разными. Кто-то старается уберечь себя от насмешек со стороны других людей. Еще смена имени и фамилии может быть связана с желанием выделиться, лучше заявить о себе. Некоторые варианты выглядят более удачными с коммерческой точки зрения.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге с начала года было подано 3345 заявлений о смене имени, отчества или фамилии. Эти данные предоставили в загсе. При этом не уточняется, какие именно имени предпочитают жители Северной столицы. Возможно, кто-то хочет получить себе редкое имя или выбрать другой, но довольно обычный вариант.