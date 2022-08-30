Как защитить Wi-Fi

«Питерец.ру» отмечает, что к чьей-либо домашней Wi-Fi сети могут подключаться посторонние лица. Эксперты советуют не допускать таких ситуаций, ведь этим могут воспользоваться мошенники.

Мошенники могут использовать чью-то сеть в своих целях. Это может быть экстремизм, распространение фейкового и другого запрещенного контента. Возможны и другие нарушения.

Но у правоохранительных органов сразу же возникнут вопросы к владельцу сети, который вынужден будет доказывать свою непричастность. Это приведет к трате сил, времени и нервов.

Специалисты советуют проверять сеть на наличие посторонних подключений. Для этого нужно производить подключение к Wi-Fi в качестве администратора. Это позволит увидеть, пользуется ли ей кто-то посторонний.

Чтобы избавиться от этого, необходимо усилить недостатки защиты. Обычно в такой ситуации помогает перепрошивка.