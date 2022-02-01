Омикрон наступает на детей

Очередная волна коронавируса связана со штаммом омикрон. Именно он стал причиной нового подъема заболеваемости. При этом жертвами вируса часто становятся дети. Например, в Петербурге за минувшую неделю заразилось более 25 тыс. несовершеннолетних.

Кстати, неделей ранее таковых было 8 тыс. человек. Так что недельный прирост заболеваемости в этой группе составил 210%. Сейчас доля детей среди заразившихся омикроном составляет 29%. Чуть ранее данный показатель был 19%.

Эти данные сообщили в городском отделении Роспотребнадзора. Их озвучила заместитель руководителя городского отделения Ирина Катаева. По ее словам, обстановка в Северной столице остается тяжелой.

«Питерец.ру» отмечает, что ученые, эксперты и чиновники по-разному говорят об омикроне. Одни официальные лица представляют картину в мрачном свете, другие же относятся ко всему более спокойно. При этом большинство сходятся во мнении, что омикрон все же не так опасен, как дельта.