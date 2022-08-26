Таможенники борются с контрабандой

Работники Северо-Западной таможни в течение первой половины 2022 года проводили периодические рейды в торговых точках. Эти внезапные проверки помогали выявлять контрабандный товар.

В результате за этот период было изъято более 8 тыс. литров алкоголя и свыше 4 млн пачек сигарет. Эти нелегальные товары были найдены в магазинах и складах. Общая стоимость этой контрабанды составляет примерно 500 тыс. руб. Как правило, это была алкогольная и табачная продукция без акцизных марок.

«Питерец.ру» отмечает, что борьба с нелегальным ввозом и вывозом ведется постоянно. Таможенники и другие службы предпринимают серьезные усилия, чтобы недопустить нарушения. Так на днях в «Пулково» задержали туриста из Китая, который намеревался вывезти из Петербурга килограммы украшений, не указанных в декларации.