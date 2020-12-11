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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке

В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
При проведении рейда на рынке на Садовой улице изъята партия табачной продукции с признаками подделки

Минувшим вторником сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели профилактический рейд по выявлению и пресечению нарушений действующего законодательства на рынке на Садовой улице в районе Апраксина двора.

Проверены документы у 72 иностранных граждан, находившихся на территории рынка в момент появления полиции. За нарушения миграционного законодательства 26 иностранцев были доставлены в полицию.

В ходе рейда в одном из павильонов рынка сотрудники полиции обнаружили склад, где хранилась и реализовывалась табачная продукция. Внешний вид сигаретных пачек и наклеенных на них акцизных марок вызвали у полицейских сомнения в легальности продукции. В общей сложности изъято и направлено на экспертизу 450 коробок с 225 тысячами пачек сигарет популярных брендов. По предварительным подсчетам, розничная стоимость изъятого может составлять порядка 13 миллионов рублей.

Также еще в одном павильоне полицейские выявили магазин, где продавали контрафактную обувь и аксессуары. Изъято более 50 пар спортивной обуви, десятки наручных часов и сотни чехлов для мобильных телефонов. Вся продукция – с явными признаками подделки. Приблизительная стоимость изъятого составляет порядка 200 тысяч рублей. По данному факту составлен материал об административном правонарушении.

Источник: ГУ МВД
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