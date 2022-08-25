Не бойтесь летучей мыши

Встреча с летучей мышью стала неприятным моментом для жителя Васильевского острова. Самостоятельно справиться с животным, которое залетело в жилище, мужчина не смог – ему пришлось обращаться за помощью в полицию.

В связи с этим эксперты напомнили, как вести себя в подобных случаях. Во-первых, следует подождать, чтобы животное успокоилось. Во-вторых, не нужно набрасываться на мышь и пытаться ее уничтожить.

Вместо этого следует надеть перчатки и накинуть на рукокрылую полотенце. Далее непрошенную гостью нужно поместить в коробку и отпустить на улицу. Но это нужно делать, если мышь не ранена.

«Питерец.ру» напоминает, что эти животные являются переносчиками различных инфекций. Поэтому вести себя с ними следует осторожно. В случае укуса необходимо тут же обработать рану и обратиться за медпомощью к врачу.