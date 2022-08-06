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Питерец.ру » Общество » Жара влияет на работу

Жара влияет на работу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как сотрудники компаний работают летом?

Влияет ли погода на производительность труда человека? Жизнь показывает, что такое влияние имеет место. Например, люди начинают хуже работать в определенные сезоны. Об этом можно судить на основании исследования сервиса SuperJob.

Оказалось, что у 24% компаний сотрудники начинали хуже исполнять свои профессиональные обязанности летом. Причиной тому жаркая погода, отпуска и накопившаяся усталость.

Таковы данные опроса, в котором приняли участие 1000 человек. При этом раньше ситуация была гораздо хуже. Так 10 лет назад о плохой работе сотрудников говорили 43% руководителей, 4 года назад – 35%.

«Питерец.ру» отмечает, что с учетом существующей динамики ситуация улучшается. Раньше в летний период люди работали хуже, чем сейчас.

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