Жара влияет на работу

Влияет ли погода на производительность труда человека? Жизнь показывает, что такое влияние имеет место. Например, люди начинают хуже работать в определенные сезоны. Об этом можно судить на основании исследования сервиса SuperJob.

Оказалось, что у 24% компаний сотрудники начинали хуже исполнять свои профессиональные обязанности летом. Причиной тому жаркая погода, отпуска и накопившаяся усталость.

Таковы данные опроса, в котором приняли участие 1000 человек. При этом раньше ситуация была гораздо хуже. Так 10 лет назад о плохой работе сотрудников говорили 43% руководителей, 4 года назад – 35%.

«Питерец.ру» отмечает, что с учетом существующей динамики ситуация улучшается. Раньше в летний период люди работали хуже, чем сейчас.