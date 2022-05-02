Рубль вышел в лидеры

Рубль продолжает активно развиваться. В этом отношении российская валюта входит в число лидеров. Если брать первые 4 месяца текущего года, то рубль подорожал на 6,2%. Это позволило нашей валюте занять 2 место в списке. Лидерство же захватил бразильский реал, подорожавший за аналогичный период на 14%.

Если брать апрель, то рубль стал единственной валютой, которая укрепилась по отношению к доллару и евро. Аналитики предрекают, что при благоприятных условиях доллар может упасть до 65 руб. Евро тоже серьезно пострадал из-за санкций против России.

«Питерец.ру» отмечает, что лидерство рубля – это хорошо. Однако на реальную жизнь петербуржцев и других граждан России это не сильно влияет. С другой стороны, ситуация могла быть еще хуже. Так что укрепление рубля стало хорошей новостью.