Иракские протестующие ворвались в парламент, осуждая выдвижение нового премьера

Сотни разгневанных демонстрантов, верных влиятельному священнослужителю Муктаде аль-Садру, ворвались в хорошо охраняемую зеленую зону Багдада в среду, осуждая выдвижение кандидатуры нового премьер-министра.

Мохаммед Шия ас-Судани был официально назначен руководителем страны в понедельник Координационной структурой, крупнейшим шиитским альянсом в иракском парламенте.

Его выдвижение последовало за массовой отставкой парламентского блока ас-Садра, группы из более чем 70 законодателей, которые вышли из руководящего органа в прошлом месяце в явной демонстрации силы после нескольких месяцев политического тупика.

Ирак изо всех сил пытался сформировать новое правительство после парламентских выборов в октябре; Собственные попытки Садра сформировать правительство ранее терпели неудачу из-за противодействия соперничающих блоков.

«Если блок Садров, остающийся [в парламенте], является препятствием для формирования правительства, тогда все законодатели блока с честью готовы уйти из парламента», — сказал Садр в телевизионной речи в июне.

Священнослужитель, который позиционирует себя как против Ирана, так и против США, пользуется огромной популярностью. Успех его блока на октябрьских выборах поставил под угрозу шиитские блоки, связанные с Ираном, которые долгое время доминировали в политике богатой нефтью страны.

В среду аль-Садр сказал протестующим у здания парламента, что их «послание» получено и что они должны вернуться домой.

«Революция реформ и отказ от несправедливости и коррупции. Ваше сообщение получено. Вы напугали коррумпированных. Молитесь и благополучно возвращайтесь домой», — написал он в Твиттере.

Уходящее правительство премьер-министра Мустафы аль-Кадими также выступило с заявлением, в котором призвало протестующих-садристов «немедленно покинуть Зеленую зону», сохранить общественную и частную собственность и соблюдать инструкции сил безопасности.

«Силы безопасности будут привержены защите государственных учреждений и международных миссий, а также предотвращению любого нарушения безопасности и порядка», — добавил аль-Кадими.