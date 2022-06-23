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Питерец.ру » Общество » Какие продукты опасны летом

Какие продукты опасны летом

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78
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Назвали продукты, употреблять которые следует с особой осторожностью 

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты Роспотребназора обратили внимание на продукты, которые необходимо употреблять с особой осторожностью. Данная рекомендация особенно актуальна в период летнего сезона.

Это продукты плохо качества, изготовленные с технологическими нарушениями или хранящиеся не по правилам. Следует быть осторожными с салатами, в которых присутствует множество компонентов, а также с кремовыми кондитерскими изделиями. В эту же группу входят блюда из рубленого мяса. Опасность также представляют овощи и фрукты, если они плохо промыты.

Не проявлял осторожность во время приготовления и употребления перечисленных продуктов, можно подхватить серьезную болезнь. Это сальмонеллез, дизентерия, гепатит и другие инфекции.

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