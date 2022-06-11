В Лениобласти стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО

В Ленинградской области начались учебно-методические сборы специалистов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках сборов пройдет подготовка специалистов по укладке спасательных парашютов, применяемых на самолётах и вертолетах

в соответствии с курсом парашютной подготовки.

На протяжении двух недель военнослужащие отработают нормативы подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, выполнят парашютные прыжки по сложным видам подготовки (в сложных метеоусловиях,

а также на неподготовленную площадку).

Кроме того, в ходе теоретических занятий военнослужащие изучат парашютные системы, возможные происшествия, основы само- и взаимопомощи при получении трав и ранений.

В сборе примут участие специалисты аэродромов, дислоцированных в Ленинградской, Псковской, Тверской, Смоленской, Курской, Воронежской, областей и Республике Карелия.