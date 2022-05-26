Концепция рекультивации «Горской» будет разработана с учетом экологических факторов

Все участки проекта по рекультивации «Горской» проходят согласование не только с профильными ведомствами, но и со специалистами, такими как экологи и орнитологи. Информацию об этом сообщил руководитель проекта компании «Мегалайн» Олег Избяков.

«В процессе согласования учитываются экологическая ситуация, транспортные коммуникации, защита от затопления набережной, уровень шума, просчитывается возможный ущерб флоре и фауне, а также проходит обоснование концепции в авиационно-орнитологической части», — объяснил он.

По словам Избякова, часть документов успешно прошли проверку. Так, Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил заявку, заявив, что все локации «Горской» соответствуют проектному зонированию. Комитет по благоустройству Северной столицы положительно отозвался после рассмотрения проекта, а Центр транспортного планирования принял концепцию с незначительными правками.

Компания «Мегалайн» уточнила, что завершение строительства проекта «Горская» состоится в 2025 году. Сумма вложенных инвестиций, без финансирования из городского бюджета, составляет 60 миллиардов рублей. На месте промышленной зоны появятся гостиницы, IT-центр, востребованная инфраструктура формата Light Industrial, а также зоны для отдыха и туризма.