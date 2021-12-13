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Питерец.ру » Общество » На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур

На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур

На аэродроме «Громово» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации в условиях низких температур.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и Ан-72 отработали взлёт, полет по заданному маршруту на разных высотах, воздушную навигацию, заход на посадку с уходом на второй круг и самый сложный элемент пилотирования-посадку. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания. 

Кроме того, военнослужащими было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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