На аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-тренировочные полеты в условиях низких температур

На аэродроме «Громово» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты военно-транспортной авиации в условиях низких температур.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и Ан-72 отработали взлёт, полет по заданному маршруту на разных высотах, воздушную навигацию, заход на посадку с уходом на второй круг и самый сложный элемент пилотирования-посадку. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полётного задания.

Кроме того, военнослужащими было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.