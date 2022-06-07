В Ленинградской области именитые российские спортсменки провели тренировки для военнослужащих 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.
Победительница Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева и многократная чемпионка мира Татьяна Каширина провели для солдат и офицеров занятия по вольной борьбе и тяжёлой атлетике. Спортсменки рассказали об особенностях своих видов спорта, методиках тренировок, на личном примере показали приёмы и рассказали о своём спортивном пути.
Военнослужащие попросили провести спортсменок тренировки с учётом прикладных задач в рамках занятий по боевой подготовке - борьба с диверсионными группами, приёмы рукопашного боя и отражение нападения противника.
В Ленобласти победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев
В Ленинградской области именитые российские спортсменки провели тренировки для военнослужащих 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.
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