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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев

В Ленобласти победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области победители и призёры Олимпийских игр тренировали росгвардейцев

В Ленинградской области именитые российские спортсменки провели тренировки для военнослужащих 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии.
Победительница Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева и многократная чемпионка мира Татьяна Каширина провели для солдат и офицеров занятия по вольной борьбе и тяжёлой атлетике. Спортсменки рассказали об особенностях своих видов спорта, методиках тренировок, на личном примере показали приёмы и рассказали о своём спортивном пути.
Военнослужащие попросили провести спортсменок тренировки с учётом прикладных задач в рамках занятий по боевой подготовке - борьба с диверсионными группами, приёмы рукопашного боя и отражение нападения противника.

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