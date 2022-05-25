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Питерец.ру » Экономика » С экономикой все нормально

С экономикой все нормально

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти предпринимают усилия для стабилизации экономики

«Питерец.ру» отмечает, что экономика Северной столицы демонстрирует хорошие показатели. В городе работает специальная группа, которая отвечает за обеспечение экономической стабильности.

В частности, этим вопросом занимается вице-губернатор Корабельников. По его словам, сейчас в Петербурге нет резких скачков цен, а также имеются хорошие товарные запасы. Что касается безработных, то их количество, осталось на прежнем уровне.

В городе сейчас востребованы льготные кредиты. Заинтересованность в таких займах выразили более 300 предприятий. При этом уже было оформлено 10 заявок на общую сумму 5,9 млрд руб.

Еще ведется разработка мер поддержки для грузовых портов, а также компаний, занимающихся стивидорной деятельностью. По данному вопросу будет сформировано предложение, которое потом рассмотрят на федеральном уровне.

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