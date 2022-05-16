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Питерец.ру » Общество » Праздник корюшки удался

Праздник корюшки удался

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге отметили праздник корюшки

«Питерец.ру» сообщает, что в эти выходные в Северной столице прошел праздник корюшки. Речь идет о полноценном фестивале, который стал для города уже традиционным.

К сожалению, в 2020 и 2021 году это мероприятие приходилось отменять по причине пандемии. Теперь же проведение праздника корюшки стало возможным. Старт фестиваля был дан в субботу.

На протяжении выходных петербуржцы и гости города могли пробовать корюшку в разном виде. Желающие могли отведать жареную и вареную рыбу, а также в маринаде. При этом гости фестивалю могли покупать корюшку по специальной цене.

Еще в рамках мероприятия была очень интересная программа. Отдельных слов заслуживает приготовление ухи на несколько тыс. человек. Чтобы воплотить такую задумку, потребовался котел на 1,2 тыс. литров и 50 кг рыбы разного сорта.

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