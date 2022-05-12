В город придет холера?

«Питерец.ру» отмечает, что власти Северной столицы готов к появлению холеры. Эту болезнь могут принести беженцы с Украины. Эти люди находились в сложнейших ситуациях. В тех регионах были проблемы с соблюдением санитарии и оказанием нормальной медпомощи. Поэтому у беженцев могут быть кишечные инфекции и холера.

Так что в Петербурге готовятся к возможному заносу этого заболевания. В частности, в Комздраве проводится ряд необходимых профилактических мероприятий. В России уже долгое время не было такого заболевания.

Напоминаем, что президент Путин заявил о наличии специальных лабораторий на территории Украины. Есть сведения, что под руководством США там разрабатывались программы военно-биологического назначения. В частности, проводились эксперименты с коронавирусом и холерой.