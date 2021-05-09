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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялся Парада Победы

В Петербурге состоялся Парада Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге состоялся Парада Победы

Сегодня в Санкт-Петербурге в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся  военный парад, в котором приняли участие более 4,8 тысяч военнослужащих, 124 единицы боевой техники и 30 самолетов и вертолётов Западного военного округа.

На Дворцовой площади командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев совершил объезд парадного строя и поздравил военнослужащих с Днём Победы.

«Дорогие ветераны, сегодня в строю ваши внуки и правнуки, новейшая боевая техника. Мы не допустим повторения той страшной войны! Вечная слава победителям! Вечная память погибшим!» - обратился к фронтовикам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда генерал-полковник Александр Журавлев.

В парадном строю прошли офицеры штаба ЗВО, морские пехотинцы Балтийского флота, спецназовцы, мотострелки, курсанты военных вузов, суворовцы, кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищённые автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВДа.

Возглавил торжественный строй авиации тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолётом в небе пролетели транспортные самолёты Ан26, Ан-12 и Ту-134. Завершили пролёт тактической авиационной группы многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

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