Сколько тратят на реабилитацию

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге стали уделять серьезное внимание вопросу реабилитации пациентов. Речь идет о людях, которые перенесли травмы, операции и опасные заболевания. Конечно же, не упускают из вида и инвалидов. По словам Александра Беглова, в клиниках города появится специальное реабилитационное оборудование. Это произойдет в течение 2022 года. Причем это оснащение обойдется Петербургу в 250 млн руб.

Однако здесь городские власти выполняли поручение главы государства. Именно президент Путин поставил задачу создать возможность для реабилитации пациентов и сделать ее доступной. Отдельное внимание будет уделено восстановлению после перенесенного ковида. Каждый человек, переболевший этим вирусом, может пройти реабилитацию бесплатно по полису ОМС.