ента новостей

11:29
Презентация книги Михайла Рахлина «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо»
11:25
Петербургский нефтяной терминал помог восстановить портрет Екатерины I
11:19
В Fazer нашли способ остаться
10:25
В Ленобласти собака искусала маленькую девочку
09:58
Мы в лидерах по ковиду
09:11
Ажиотаж снижается
10:35
Как изменится городской транспорт
10:08
Люди хотят «белую зарплату»
09:28
Экономист об отказе от доллара
19:06
Выставка Павла Игнатьева «Департамент согласований»
19:00
Защищено законом: почетное звание памятника не дает заводу никаких преимуществ
13:55
В Петербурге обокрали цветочный магазин.
13:19
Выставка «Средний мир»
13:16
Выставка живописи Татьяны Бугаенко "Миражи"
12:14
Выставка «Взгляд потомков»
12:10
Выставка «Сквозь границы пустоты»
11:59
В Петербурге росгвардейцы встретились с матерями и вдовами погибших боевых товарищей
11:57
В Петербурге будут судить группу торговцев БАДами за обман пенсионеров
11:42
В Петербурге задержали мужчин, избивших гражданина на улице
10:50
У бизнеса возникни сложности
10:31
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
09:51
Что подорожало сильнее?
09:05
Медведев о консолидации россиян
18:54
В Комтрансе Петербурга рассказали о старте транспортной реформы
16:33
Выставка «Второе дыхание»
16:30
Выставка «Шуйский альбом»
16:22
СПбГУ открывает филиал в Узбекистане
12:40
Всероссийская «Неделя детской книги» 2022 откроется 25 марта
12:38
Байден прибыл на саммит НАТО в Брюссель
12:32
Посол Никарагуа выступил против собственного правительства
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ажиотаж снижается

Ажиотаж снижается

0
35
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rossaprimavera.ru
Потребительский ажиотаж в Петербурге начинает снижаться

«Питерец.ру» сообщает, что в городе снизился покупательский ажиотаж. После введения западных санкций люди стали активно скупать продукты. На волне панических настроений петербуржцы запасались сахаром, крупами, макаронами, а также другими товарами.

Губернатор Беглов отметил, что сейчас такого ажиотажа уже нет. Положительных результатов здесь удалось добиться благодаря усилиям городского правительства и торговых организаций.

По словам Беглова, у петербуржцев нет повода для переживаний. Все товары высокого спроса производятся в нашей стране. Предприятия продолжают работать в прежнем режиме. Продуктового запаса у нас достаточно, так что закупаться в прок нет необходимости. Губернатор также отметил, что в городе создаются условия для создания новых производств. Это позволят получить дополнительные рабочие места.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2021, 09:02
Продуктами закупаться не стали
14-03-2022, 09:02
Беглов теперь и в «Телеграме»
19-06-2020, 10:00
Беглов о второй волне коронавируса
15-12-2021, 08:59
Вакцинация продолжается
9-08-2021, 11:36
Глава Петербурга о поездке в Москву
26-10-2019, 09:00
Как обстоят дела с недостроями?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
234
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
235
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
253
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
285
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх