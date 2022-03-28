Ажиотаж снижается

«Питерец.ру» сообщает, что в городе снизился покупательский ажиотаж. После введения западных санкций люди стали активно скупать продукты. На волне панических настроений петербуржцы запасались сахаром, крупами, макаронами, а также другими товарами.

Губернатор Беглов отметил, что сейчас такого ажиотажа уже нет. Положительных результатов здесь удалось добиться благодаря усилиям городского правительства и торговых организаций.

По словам Беглова, у петербуржцев нет повода для переживаний. Все товары высокого спроса производятся в нашей стране. Предприятия продолжают работать в прежнем режиме. Продуктового запаса у нас достаточно, так что закупаться в прок нет необходимости. Губернатор также отметил, что в городе создаются условия для создания новых производств. Это позволят получить дополнительные рабочие места.