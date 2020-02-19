В Петербурге эвакуируют суды

Пять районных судов Петербурга эвакуируются из-за угроз неизвестных с сообщением о возможном минировании зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Приморский, Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и Василеостровский суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Один суд - Петродворцовый - уже проверен спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-службе судов.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.