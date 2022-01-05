Появляются другие штаммы

«Питерец.ру» отмечает, что омикрон – не единственный штамм covid-19, появившийся в последнее время. Например, помимо этой версии обнаружен так называемый французский вариант. Он был выявлен на юге этой страны в ноябре 2021 года.

Однако серьезного распространения этот вариант не получил. Было зафиксировано лишь 20 случаев заражения этим вирусом. Поэтому он не представляет сейчас особого интереса и не входит в группу вирусов, которых следует опасаться.

Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, появляются новые штаммы ковида. Это нельзя назвать хорошей новостью, ведь некоторые из них могут быть особо опасными. Во-вторых, все-таки не все разновидности коронавируса представляют серьезную угрозу. В некоторых случаях широкого распространения не происходит.

В настоящий момент в Петербурге продолжается борьба с очередной волной заболеваемостью. Количество зараженных немного начало сокращаться, но власти опасаются очередной вспышки.