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Питерец.ру » Общество » Заболеваемость находится на пике

Заболеваемость находится на пике

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
yamal-media.ru
В Петербурге наблюдается высокая нагрузка на врачей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице большое количество зараженных ковидом. 290 тыс. пациентов лечатся амбулаторно. В связи с этим серьезно возросла нагрузка на врачей. Они в среднем принимают по 30 вызовов в сутки. Так что заболеваемость в Петербурге находится на пиковом уровне. Эту информацию озвучили в Горкомздраве.

Самая серьезная нагрузка в поликлиниках наблюдается в понедельник, когда в фильтрах выстраивается большая очередь. В будние дни медучреждения Северной столицы работают до 20 часов, в выходные – до 15. Специалисты ожидают, что уже на следующей неделе пациентов будет меньше. Возможно, 14 февраля нагрузка на амбулаторное звено сократится.

По оценке руководства Горкомздрава, с таким уровнем заболеваемости в городе столкнулись впервые. Это колоссальная нагрузка на сферу здравоохранения. Таковой раньше не наблюдалось.

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