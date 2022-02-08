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Питерец.ру » Общество » Почему провалились QR-коды

Почему провалились QR-коды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Политолог высказалась о причине провала QR-кодов

Петербургский политолог Инна Ветренко высказала мнение относительно провальной попытки властей ввести систему QR-кодов. Специалист считает, что власть не провела достаточную разъяснительную работу. Из-за этого и усилились протестные настроения граждан.

Люди решили, что вакцинация не спасает от новых штаммов. Поэтому прививаться и получать QR-коды не стали. Население начало протестовать по поводу ревакцинации, ведь людям никто толком ничего не объяснил. Эта недоработка властей и стала причиной протестных настроений.

«Питерец.ру» считает, что Ветренко права. Власти провалили информационную работу. Заявлений о необходимости прививаться было слишком мало, а те, что звучали, выглядели не очень убедительными. В результате обычные люди, не имеющие медицинских знаний, решили, что вакцинироваться им не надо. А ведь всего этого можно было избежать, прояви власть последовательность во время прививочной кампании.

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