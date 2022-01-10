Как вакцинироваться пожилым?

«Питерец.ру» сообщает, что в Роспотребназоре рассказали, как правильно прививаться пожилым петербуржцам. Главные рекомендации размещены на сайте этой организации. Люди могут ознакомиться с данной информацией.

Пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут привиться в период, когда нет обострения. Если у гражданина имеется сопутствующее заболевание, то перед вакцинацией необходимо обязательно пройти консультацию у лечащего врача.

Напоминаем, что при наличии хронических заболеваний людям обязательно нужно делать прививку. Но важно, чтобы болезнь не находилась в острой стадии. Еще при вакцинации отсутствуют ограничения по возрасту. Наоборот, люди старше 80 лет находятся в группе риска. Следовательно, им обязательно нужно делать прививку.