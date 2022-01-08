Ситуация стабилизировалась?

Глава города Александр Беглов считает, что ситуация с ковидом в Петербурге стабилизировалась. Введенные ограничительные меры и вакцинация населения дали свои плоды. Это и привело к положительным изменениям.

Беглов отметил, что жители города и сотрудники организаций, принадлежащих потребительскому рынку, подошли к этому вопросу с пониманием и соблюдали действующие ограничения.

При этом «Питерец.ру» задается вопросом: «Не рано ли Беглов стал говорить о стабилизации ситуации?» Пока еще рано делать такие выводы, поскольку должно пройти еще какое-то время без ухудшения эпидемической обстановки.

Другое дело, если Беглов говорит этого, чтобы успокоить граждан. Тогда его слова логичны и понятны. Если же губернатор дал свою оценку происходящему, то она может быть преждевременной.

Конечно, для стабилизации ситуации существуют предпосылки. Но этого еще только предстоит увидеть в случае благоприятного исхода.