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Питерец.ру » Общество » Ситуация стабилизировалась?

Ситуация стабилизировалась?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Беглов высказался о стабилизации ситуации с ковидом

Глава города Александр Беглов считает, что ситуация с ковидом в Петербурге стабилизировалась. Введенные ограничительные меры и вакцинация населения дали свои плоды. Это и привело к положительным изменениям.

Беглов отметил, что жители города и сотрудники организаций, принадлежащих потребительскому рынку, подошли к этому вопросу с пониманием и соблюдали действующие ограничения.

При этом «Питерец.ру» задается вопросом: «Не рано ли Беглов стал говорить о стабилизации ситуации?» Пока еще рано делать такие выводы, поскольку должно пройти еще какое-то время без ухудшения эпидемической обстановки.

Другое дело, если Беглов говорит этого, чтобы успокоить граждан. Тогда его слова логичны и понятны. Если же губернатор дал свою оценку происходящему, то она может быть преждевременной.

Конечно, для стабилизации ситуации существуют предпосылки. Но этого еще только предстоит увидеть в случае благоприятного исхода.

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