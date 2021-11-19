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Питерец.ру » Общество » Что спасает при коронавирусе?

Что спасает при коронавирусе?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Врачи рассказали, что помогает вылечить даже тяжелых ковидных больных

Тема коронавируса, возможно, уже набила оскомину. С другой стороны, куда от этого деться, когда вокруг заражаются и гибнут люди? Но все же некоторым удается вылечиваться от этого недуга даже в безнадежном состоянии. Что помогает таким пациентам?

Своим мнением поделилась Ирина Федотова – кардиолог госпиталя «Ленэкспо». По ее словам, даже тяжелые больные выздоравливают благодаря мотивации и поддержке близких. Это помогает людям подняться на ноги.

Специалист привел в пример 82-летнего дедушку с 71% поражением легких. Этот человек во что бы то ни стало хотел выйти из больницы. Он очень желал помочь своей внучке подготовиться к экзаменам по химии и биологии. Пациент провел в госпитале 35 дней, но все равно вышел, поскольку был мотивирован.

«Питерец.ру» считает, что подобные заявления – не пустой звук. Это не отменяет важность вакцинации и грамотного медикаментозного лечения. Но воля к жизни часто становится решающим фактором, мобилизующим внутренние резервы организма.

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