Яндекс помогает с прививками

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Яндекс» помогла открыть прививочный пункт для партнеров. Теперь в Петербурге будут бесплатно прививать водителей и курьеров. Эти люди смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

Пункт открылся на Обводном. Там могут сделать прививку водители и курьеры сервисов Яндекс Go. При этом принуждать вакцинироваться никого не будут. Все расходы по вакцинации компания «Яндекс» берет на себя.

Здесь уделяют очень большое значение вопросу безопасности и здоровья. Водители и курьеры взаимодействуют с большим количеством людей. Важно, чтобы эти сотрудники были привиты от ковида.

Мотивацией для прохождения вакцинации становится желание защитить себя и своих близких. Еще вакцинированные сотрудники будут иметь более выгодный статус в приложении «Яндекса».