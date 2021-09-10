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Питерец.ру » Общество » Яндекс помогает с прививками

Яндекс помогает с прививками

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vedomosti.ru
В Петербурге открыли прививочный пункт для водителей и курьеров

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Яндекс» помогла открыть прививочный пункт для партнеров. Теперь в Петербурге будут бесплатно прививать водителей и курьеров. Эти люди смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

Пункт открылся на Обводном. Там могут сделать прививку водители и курьеры сервисов Яндекс Go. При этом принуждать вакцинироваться никого не будут. Все расходы по вакцинации компания «Яндекс» берет на себя.

Здесь уделяют очень большое значение вопросу безопасности и здоровья. Водители и курьеры взаимодействуют с большим количеством людей. Важно, чтобы эти сотрудники были привиты от ковида.

Мотивацией для прохождения вакцинации становится желание защитить себя и своих близких. Еще вакцинированные сотрудники будут иметь более выгодный статус в приложении «Яндекса».

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